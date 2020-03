Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei im Treppenhaus

Stadtroda (ots)

In einem Wohnhaus Unterm Markt kam es am Montagabend zu einer gegenseitigen Körperverletzung. Zwei Männer waren im Treppenhaus miteinander in Streit geraten, da einer dem anderen zu laut war und dieser sich dadurch gestört fühlte. Der Streit eskalierte, worauf hin beide auf dem Treppenabsatz und infolge ihrer Trunkenheit (1,5 und 2,5 Promille) den Halt verloren und stürzten. Beide Männer kamen in verschiedenen Krankenhäusern unter.

