Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Polizeiinspektion Weimar vom 24.03.2020

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 24.03.2020

Verkehrsunfall Am 23.03.2020 gegen 11:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges den Taubacherweg in Vollersroda.Um das Fahrzeug zu wenden, fuhr der Fahrzeugführer rückwärtsin den Pfarrweg. Hierbei kollidierte er mit einem Mast der Telekom.Dieser knickte um, beschädigte einen Gartenzaun und eine Pool-überdachung. Der Mast wurde hierdurch stark beschädigt undmusste durch die Feuerwehr gesichert werden.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 360,.- EUR.

Versuchter Einbruch In der Zeit vom 21.03.2020 bis 23.03.2020 versuchten unbekannte Täter in die Apotheke am Goetheplatz einzubrechen. Hierzu hebelten sie die Türzum Hintereingang auf. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tataus-führung gestört. Möglicherweise durch Passanten, oder auch durch ein Schild mit der Aufschrift "Keine Desinfektionsmittel vorhanden". Nach Angaben der Apothekenmitarbeiter wurde der Verkaufsraum nicht betreten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR.

Diebstahl Am 23.03.2020 wurde in der Zentralklinik Bad Berka, Station G2, die Handtasche einer Patientin entwendet, während diese zur Behandlung war.Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt

