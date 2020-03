Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand am 23.03.2020 bei einem Verkehrsunfall in Apolda, Sulzaer Straße, als der Fahrer eines PKW Skoda beim rückwärts Ausparken aus einer Garage einen geparkten PKW Opel übersah.

Unbekannte versuchten vom 21. bis 23.03.2020 in ein Geschäft in Apolda, Lessingstraße einzubrechen. Sie gelangten nicht in den Laden, verursachten aber einen Sachschaden von über 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

