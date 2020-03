Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es in Jena zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 32-Jährige fuhr die Straße "Am Dachsbau" entlang und stürzte aus bisher ungeklärter Ursache. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen am Arm und an der Schläfe zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum Jena gebracht.

Nur noch Einzelteile seines Fahrrades fand am Sonntag ein 27-Jähriger in der Bachstraße in Jena vor. Der Mann hatte sein Bike im Innenhof angeschlossen. Als er gegen 13:30 Uhr zu seinem Rad zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses "zerteilt" wurde. Unbekannte hatten mehrere Fahrradteile, untern anderem die Federgabel, das Vorderrad inclusive Scheibenbremsen und die Pedale abmontiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 900 Euro.

