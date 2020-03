Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 23.03.2020

Weimar (ots)

In der sonntäglichen Ruhe gestört

Zu einem Nachbarschaftsstreit, in welchem ein Mann mit Tieren und Körperteilen verglichen wurde, kam es gestern in Kiliansroda. Ein 61-Jähriger arbeitete mit einem Mini-Bagger an seiner Einfahrt. Ein Nachbar (ebenfalls 61) fühlte sich durch die Bauarbeiten und den damit verbundenen Krach in seiner Ruhe gestört und suchte das Gespräch zu ihm. Dieses Aufeinandertreffen gipfelte darin, dass der Lärmverursacher den Nachbarn beleidigte.

Patrone gefunden

Während seiner Gartenarbeit fand ein 33-Jähriger im Anni-Albers-Weg eine Patrone. Es handelte sich um eine Gewehrpatrone, die von den informierten Polizisten sichergestellt werden konnte. In der Folge wird diese an den Munitionsdienst übergeben.

Zufällig gefunden

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde gestern zufällig in einer Wohnung in Weimar angetroffen. Während Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam mit Polizisten auf der Suche nach Kontaktpersonen einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Person waren, wurde in der Wohnung einer dieser Personen der mit Haftbefehl gesuchte 42-Jährige angetroffen. Er wurde festgenommen und nach Absprache einer JVA zugeführt.

Lieferant bestohlen

Heute, in den frühen Morgenstunden wurde dem Fahrer eines Lieferdienstes aus dessen Lkw der Rucksack entwendet. Er war gerade dabei einen Imbiss am Bahnhof zu beliefern, als ein Mann den Rucksack samt seiner Geldbörse aus dem Fahrerhaus stahl. Im Anschluss flüchtete der Dieb mit dem Rucksack auf seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach dem Dieb konnte dieser nicht gefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell