Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Einsätze wegen Ruhestörungen und Personenansammlungen im Saale-Holzland-Kreis

Jena, Kahla, Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda (ots)

Beamte der PI Saale-Holzland mussten am Wochenende wiederholt wegen Ruhestörungen und Ansammlungen von Personen u.a. in Hermsdorf, Kahla und Tautenhain ausrücken. Offensichtlich haben viele Bürger die Ernsthaftigkeit der aktuellen Lage immer noch nicht verstanden. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an die Vernunft jedes Einzelnen, solche Privatpartys und Treffen zu unterlassen. Gesetzliche Auflagen müssen eingehalten werden, um einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.

