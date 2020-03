Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzbrett vom Anhänger geflogen

Jena, Kahla (ots)

Ein ungesichertes Holzbrett auf einem Pkw Anhänger war am Freitagvormittag in Hummelshain Auslöser für einen Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger hatte auf seinem Fahrzeuganhänger eine Plane gegen Wegfliegen mit zwei Holzbrettern beschwert. Als er mit seinem Auto von Hummelshain in Richtung Kahla fuhr, sprang eines der Bretter vom Hänger und wurde fortfolgend an die Fahrzeugfront eines im Gegenverkehr befindlichen VW geschleudert. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Allerdings entstand durch die Kollision ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell