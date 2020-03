Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Betäubungsmitteln in leerstehendem Haus erwischt

Eisenberg (ots)

Zwei 17-jährige Jungen hielten sich Samstagmittag unerlaubt in einem leerstehenden Haus in der Trebe in Eisenberg auf. Beide wurden durch Polizeibeamte der PI Saale-Holzland erwischt. Scheinbar wollten sie in dem Gebäude ungestört ihre mitgeführten Drogen konsumieren, denn einer der Beiden hatte geringe Mengen Crystal und Marihuana dabei. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet.

