Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher konnte am Donnerstagmittag beim Globusmarkt in Hermsdorf dabei beobachtet werden wie diese alkoholische Getränke konsumierten und anschließend mit einem Pkw den Parkplatz verließen. Der Zeuge fuhr hinterher und konnte die Polizei somit auf dem aktuellen Stand halten. Als die Beamten den Fahrer an dessen Wohnanschrift antrafen, stellte sich heraus, dass dieser mit seinen 18 Jahren einen Atemalkohol von 0,34 Promille hatte. Der junge Mann aus St. Gangloff sollte anschließend zur Dienststelle für weitere Maßnahmen verbracht werden, als sich dessen Vater gegen die Maßnahmen aussprach und es zu Widerstandshandlungen mit diesem gekommen kam. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befindet und hier die Null-Promille-Grenze gilt, muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Seinen Vater erwartet indes eine Anzeige wegen Widerstandes.

