LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 20.03.2020

Autoteile geklaut

Von einem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Erfurter Straße bauten Unbekannte in der Nacht zu gestern aus einem abgestellten Pkw Teile aus. Neben dem entstandenen Schaden an dem Fahrzeug durch die 'Ersatzteilentnahme' entstand auch Schaden an dem Zaun, welcher zerschnitten wurde, um auf das Gelände zu gelangen.

Roller gestohlen

Ebenfalls in der Nacht zu gestern begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße. Hier entwendeten er oder sie einen im Fahrradschuppen abgestellten Elektro-Roller. Am Roller war bis zum Tatzeitpunkt noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch nicht.

Kinder an Gleisen

Einen Soforteinsatz löste gestern Nachmittag eine Information der Bundespolizei aus, nachdem diese von spielenden Kindern an den Gleisen zwischen Weimar Nord und West berichteten. Die Polizisten konnten vier Mädchen feststellen. Zwei Jungen flüchteten bei Eintreffen der Beamten. Die Mädchen im Alter von 12-15 Jahren wurden belehrt und an ihre Eltern übergeben.

Zeugenaufruf

Zu einem Übergriff auf den Fahrer eines Lieferdienstes kam es am 10.März dieses Jahres gegen 20:30 Uhr in Weimar-West. Nachdem dieser seine Bestellung in der Budapester Straße ablieferte, fuhr er auf seinem Roller wieder in Richtung Stadt. Schon ein paar Meter weiter musste der Mann nochmal stoppen, weil seine Brille ob des Wetters beschlug. Just in diesem Moment kamen von hinten zwei Männer an ihm vorbei und einer der beiden schlug ihn unvermittelt ins Gesicht. Sofort flüchtete der Lieferant mit dem Roller. In welche Richtung die beiden Männer davon gingen, konnte er nicht sagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu diesem Vorfall, die Hinweise zu den Tätern machen können.

