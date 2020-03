Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Grenzstraße in Jena haben Unbekannte am Mittwochabend Sperrmüll angezündet. Ein Zeuge konnte noch drei schwarz gekleidete Personen im Alter von etwa 16 Jahren flüchten sehen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass es zu keinem größeren Schaden gekommen ist.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es vor der Burschenschaft Germania in Jena erneut zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben mittels blauer Farbe am Stromverteilerkasten und am Eingangsbereich der Burschenhaft zwei Graffiti gesprüht, hinter denen ein politisches Motiv angenommen werden muss. Ein Zeuge, welcher die Polizei informierte, sprach von drei Tätern mit Kapuzenpollovern, welche vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten konnten. Eine Absuche im Nahbereich erbrachte keine weiteren Hinweise auf mögliche Täter.

