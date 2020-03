Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen Ofen kam es am gestrigen Mittwoch in Kahla zu einer Rauchentwicklung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung wurde seitens des Betroffenen aber abgelehnt. Gegen 18:00 Uhr bemerkte der 40-jährige Bewohner des Mehrfamilienhauses, dass es zu Rauchentwicklung im Hausflur und seiner Dachgeschosswohnung kam. Als Quelle wurde die darunter befindliche Wohnung ausgemacht, in welcher ein Ofen betrieben wurde. Durch den gemeinsamen Schornstein gelangte der Rauch in die Wohnung des Geschädigten. Nachdem die Feuerwehr gelüftet hatte, konnte die Wohnung, ohne erneute Rauchentwicklung, allerdings wieder freigegeben werden.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Mittwochnachmittag in Bad Klosterlausnitz. Gegen 14:30 Uhr befuhr der Kawasaki-Fahrer, offenbar zu schnell, den Bereich Jugendwaldheim/Triftberg. Als ein vor ihm fahrender Pkw nach links in Richtung MUNA abbiegen wollte, steuerte der junge Mann rechts vorbei, verlor die Kontrolle und kollidierte mit einer Leitplanke, bevor er zu Fall kam. Glücklicherweise erlitt der Motoradfahrer keine Verletzungen. Es entstand lediglich Sachschaden.

