Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 50-Jähriger verursachte gestern Nachmittag in Bad Klosterlausnitz fahrlässig einen Brand. Er hatte in einem REHA-Zentrum in der Bahnhofstraße im Freien eine Zigarre geraucht und den Rest der Zigarre in seiner Jackentasche verstaut. Dies in der Meinung, die Zigarre sei aus. Die Jacke hängte er in seinem Zimmer an den Haken. Die offenbar noch glimmende Zigarre setzte die Jacke in Brand und beschädigte danach Einrichtungsgegenstände. Der Schaden: 1500 Euro.

Ein 41-Jähriger wurde am Dienstagmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit seinem Golf im Bereich Mennewitz unterwegs, als er von den Polizeibeamten gestoppt wurde. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Wie sich herausstellte, wurde ihm diese 2019 rechtskräftig entzogen. Demzufolge muss er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unerwarteten Besuch hatte am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, eine Familie aus Camburg. Ein fremder Mann stand plötzlich bei einer 35-jährigen Zeugin im Flur. Wie diese der Polizei mitteilte, wurde der Fremde von ihrem Kind überrascht und ergriff anschließend die Flucht in Richtung Bahnhof. Die junge Frau folgte ihm und konnte den Eindringling kurz vor dem Bahnhof zur Rede stellen. Der Mann hatte mehrere Ausreden, warum er in der Wohnung war. Er entschuldigte sich und sagte noch, dass er doch nichts gestohlen hätte, anschließend stieg die Person in den Zug nach Jena. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 25-30 Jahre, 1,75 - 1,80 m groß, schlank, dunkle kurzgeschnittene Haare, stahlblaue Augen, "nettes Gesicht", unauffällige Erscheinung Bekleidung: blaue Jeans, dunkle Sportschuhe, mausgraue Jacke Hinweise zu dem Mann erbeten an die Polizei in Stadtroda unter Tel. 036428-640

