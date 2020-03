Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Dienstagmittag in Leutra gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges hat durch Rangieren beim Anliefern mit dem Auflieger einen Teil des Feuerwehrhauses und die kleine Brücke über die Leutra erheblich beschädigt. Aufgrund des Schadens musste ein Statiker zur Begutachtung der Brücke angefordert werden. Die Feuerwehr war mit dem Abbinden von auslaufenden Flüssigkeiten beschäftigt. An der Brücke, dem Feuerwehrhaus und dem Lkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro.

In Jena schloss sich gestern ein 50-jähriger Mann aus Gera in einer Toilette ein. Durch Klingeln verschaffte sich der verwirrt erscheinende Mann am Dienstagmittag Zutritt zu einer Steuerkanzlei. Unvermittelt ist er zur Kundentoilette gelaufen und sperrte sich dort ein. Er weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen, das Objekt zu verlassen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, gab der 50-Jährige an, dass er unterkühlt sei. Der angeforderte Notarzt bestätigte dies allerdings nicht, sodass der Geraer einen Platzverweis erhielt. Kurze Zeit später befand sich der 50-Jährige im Stadtgebiet Jena und pöbelte Passanten an. Auch hier wurde er belehrt und erhielt erneut einen Platzverweis. Dem leistete er Folge und begab sich zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren

