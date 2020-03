Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 18.03.2020

Weimar (ots)

Teile abmontiert

Der Halter eines Opel kam gestern Morgen zu seinem Fahrzeug am Hundesportplatz und musste feststellen, dass Unbekannte Teile wie die Frontschürze und diverse Abdeckungen von diesem abgebaut haben. Es entstand Schaden von ca. 500 Euro.

Anhänger gestohlen

Eine Firma für Kommunikationstechnik stellte über das Wochenende einen Anhänger mit einer Kabeltrommel bei Schellroda ab. Bei Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Montag stellten Mitarbeiter das Fehlen des Anhängers fest. Die Trommel wurde von dem oder den Dieben abgeladen und am Tatort belassen. Der Anhänger hat einen Wert von 25.000 Euro. Es waren Kennzeichen des Landkreises Meißen (MEI) angebracht. Hinweise bitte an die Polizei Weimar.

Kennzeichentafeln entwendet

Von einem nahe der Anschlussstelle Magdala abgestellten Pkw VW entwendeten Unbekannte gestern im Laufe des Tages beide Kennzeichentafeln. Beim Abmontieren wurden außerdem die Halterungen dieser beschädigt.

Nerven liegen blank

Dass die Menschen aufgrund der derzeit herrschenden außergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit dem sog. Corona-Virus immer dünnhäutiger werden, zeigte sich gestern. Während mehrere Männer (34-47) in Ehringsdorf erst gemeinsam ihr "Feierabend-Bier" genossen, musste einer der Männer (34) husten. Diesen Umstand sahen die anderen Anwesenden als Bedrohung für sich. Da es sich womöglich um ein Symptom der Virusinfektion handeln könnte, sollte er gehen. Dies nahm er nicht ernst und es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Diese gipfelte darin, dass der Mann dann angegriffen und mehrfach geschlagen wurde. Die Verletzungen im Gesicht mussten im Klinikum ambulant behandelt werden. Trotz der teilweise widrigen äußeren Umstände mahnt die Polizei zu Besonnenheit.

Verkehrskontrollen

Vielleicht haben der Eine oder Andere gedacht, dass die Polizei Weimar ihre Aktivitäten ähnlich dem öffentlichen Leben zurückfahren - weit gefehlt. Gestern Vormittag unterzogen die Beamten einen ihnen bekannten Mann (35) in der Schwanseestraße einer Verkehrskontrolle. Nicht nur, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, schlug auch noch ein Drogentest positiv an. Außerdem sahen die Polizisten in einem Ablagefach des von ihm gefahrenen Skoda ein Tütchen mit einer drogenähnlichen Substanz. Nach dem Mittag geriet der Fahrer (43) eines anderen Skodas in der Rießnerstraße in eine Verkehrskontrolle. Auch ein mit ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Kurz vor Mitternacht wird in der Steubenstraße der Fahrer (29) eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Angaben bei ihm zu Hause stieg den Beamten der Geruch von Marihuana in die Nase. In seiner Wohnung fanden sie dann auch den Grund hierfür. Es wurden mehrere Gramm der Droge festgestellt und folglich beschlagnahmt.

