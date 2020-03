Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es im Zeitraum vom 11.02. bis 17.03.2020 in der Gartenanlage in der Max-Planck-Straße. Unbekannte Täter rissen erst einige Zaunlatten ab und verschafften sich so Zutritt zum Garten. Danach entfernten sie im Garten einen Pflasterstein und warfen hier die Fensterscheibe der Laube ein. Es zerbrach lediglich die äußere Scheibe. Offensichtlich wurden die Täter gestört, da sie von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Schaden in Höhe von 220 EUR.

Ein 10-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag auf dem Kantplatz beim Fahrradfahren von einer männlichen Person geschubst, sodass der Junge ins Straucheln geriet und in der weiteren Folge zu Boden stürzte. Der Junge zog sich Prellungen und eine blutende Lippe zu. Der Mann, Glatze, schwarze Haare, Bart, entfernte sich in unbekannte Richtung.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Audi wollte am 17.03.2020 gegen 14:05 Uhr aus seinem parkenden Fahrzeug in der Heinrich-Heine-Straße auf Höhe Hausnummer 9 aussteigen, als er im Rückspiegel einen weißen LKW kommen sah. Um diesen ein Vorbeifahren zu ermöglichen, verblieb der Fahrer noch im PKW. Als der LKW mit Greizer Kennzeichen auf Höhe des Audis war, touchierte er diesen seitlich und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

