Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 17.03.2020

Weimar (ots)

Scheibe eingeschlagen

Dass die Seitenscheibe seines Transporters eingeschlagen wurde, stellte gestern früh ein Weimarer fest, als er mit eben diesem zur Arbeit fahren wollte. Abgesehen hatten der oder die Diebe es offenbar auf eine hochwertige Heckenschere, die nun weg ist. Der Wert des Gerätes beträgt etwa 300 Euro; der verursachte Schaden ca. 600 Euro.

Automat aufgefunden

In Wäldern um Blankenhain werden in letzter Zeit vermehrt aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden. So auch gestern. Es handelt sich jeweils um entwendete Automaten aus dem südlichen Weimarer Land und angrenzender Bereiche. Nachdem die Diebe Zigaretten und Geld aus den Automaten entnommen haben, entsorgen sie diese. Hinweise zu Beobachtungen dahingehend bitte an die PI Weimar unter 03643 / 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

Nach Unfall geflüchtet

Beschädigungen am Tor stellte gestern ein Mitarbeiter der Waldorfschule in Oberweimar fest. Anhand der Videoaufzeichnung konnte ein Fahrzeug ausgemacht werden, welches am Samstagabend rückwärts gegen das Tor fuhr und sich dann von der Unfallstelle entfernte, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die genauere Auswertung der Aufzeichnungen steht noch aus. Der Fahrer wird gebeten sich mit der Schule oder der Polizei in Verbindung zu setzen.

Autos beschädigt

Erst fuhr er entgegen einer Einbahnstraße, stieß gegen ein parkendes Fahrzeug und fuhr einfach weiter. Dann kam der 80-jährige Weimarer in seinem Seat zurück und stieß abermals gegen einen geparkten Pkw. Nun blieb der Mann am Unfallort. Da es ihm nicht gut ging, wurde durch Zeugen ein Rettungswagen verständigt. An den beschädigten Pkw (Ford, VW) entstand erheblicher Sachschaden. Der Führerschein des Mannes wurde vorerst beschlagnahmt.

Streit vor Klinik

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es gestern Abend vor der Zentralklinik Bad Berka. Ein 37-jähriger Mann ließ sich von einem Bekannten zur Klinik fahren, da er sich die Hand verletzt hatte. Hinter ihnen fuhr ein 45-jähriger Mann ebenfalls in Richtung der Klinik. Als man da ankam, ging der Jüngere gleich auf den anderen Mann zu und beschimpfte ihn. Hintergrund sei wohl, dass dieser seiner Meinung nach zu dicht aufgefahren sei. Die Beschimpfungen und Beleidigungen gipfelten darin, dass der Mann versuchte, mit seiner ohnehin schon verletzten Hand nach dem anderen zu schlagen. Auch im Beisein der mittlerweile informierten Polizisten wurde der 45-Jährige weiter beleidigt. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Neben seinen Verletzungen zog sich der Mann gestern also auch noch eine Anzeige zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell