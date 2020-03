Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Ölknitz kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Nissan und ein Skoda mussten verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Ein 39-jähriger Benzfahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf und schob die beiden vor ihm stehenden Pkw aufeinander. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell