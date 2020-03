LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

In der Zeit vom 01. März bis zum gestrigen Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Felix-Auerbach-Straße in Jena. Hier öffneten sie gewaltsam das Vorhängeschloss eines Kellers und entwendeten einen Fernseher im Wert von 150 Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Montagmittag ereignete sich in der Tiefgarage der Goethegalerie ein Verkehrsunfall. Ein 76-Jähriger versuchte mit seinem Opel in eine Parklücke einzuparken. Diese verfehlte er und kollidierte mit der Wand. Beim zweiten Versuch, in die Parklücke zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit einem daneben befindlichen Pkw. Es entstand Sachschaden.

Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, stellte ein Spaziergänger fest, dass unbekannte Täter den Naturgedenkstein in Ammerbach beschädigt haben. Mittels schwarzer Farbe besprühten der oder die Täter den Ernst-Haekel-Stein großflächig mit nationalsozialistischen Symboliken. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

