LPI-J: Pressemitteilung

Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum vom 15.03. zum 16.03. im Garagenkomplex in der Stobraer Straße in Apolda. Unbekannte Täter zerschnitten den Maschendrahtzaun und öffneten in der weiteren Folge eine Garage, aus der sie einen Gasheizofen mit Gasflasche entwendeten. Es entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am 16.03.2020 gegen 23:00 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die Ortsverbindung von Pfiffelbach in Richtung Willerstedt, als plötzlich ein Reh die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am VW Bora entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden.

Am Montag fand im Zeitraum vom 13 bis 20 Uhr auf der B87 auf Höhe der Poche eine Geschwindigkeitskontrolle statt. In diesem Zeitraum wurden 848 Fahrzeuge gemessen, wobei es zu 20 Verwarngeldern und einem Bußgeld kam. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 98km/h bei erlaubten 70 km/h.

