LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 16.03.2020

Weimar (ots)

Hund losgerissen

Erneut kam es im Stadtgebiet zu einem Vorfall mit einem Hund. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Hund (Jorky) auf einer Wiese in Weimar Schöndorf Gassi, als ihr ein Junge mit einem Old English Bulldog entgegenkam. Der Hund des Jungen (13) riss sich los und rannte auf die Frau und ihren Hund zu. In der Folge stieß die Bulldogge gegen die Frau, so dass diese zu Fall kam. Im Anschluss wurde der Hund der Frau attackiert und leicht verletzt. Der Junge konnte seinen Hund bändigen und die Frau flüchtete nach Hause.

Gegen Schranke gefahren

Gestern Vormittag übersah eine 70-jährige Frau beim Abbiegen in Bad Berka die sich schließende Bahnschranke. Da sie sich mit ihrem Pkw VW bereits zu nah an den Gleisen befand, kollidierte der Schrankenfuß mit ihrem Wagen. Daraufhin setzte sie ihr Fahrzeug zurück. Vermutlich überfordert von der Situation fuhr die Frau im Anschluss davon. Erst mehrere Stunden später meldete sie den Unfall. Am Pkw und der Bahnschranke entstand leichter Sachschaden.

Streitereien in Lehnstedt

Zwei Kinder (10) nahmen sich von einer augenscheinlichen Müllhalde zwischen Lehnstedt und Hammerstedt jeweils einen Stock. Die Besitzerin der zugehörigen Brachfläche (58) bemerkte dies und unterstellte den Kindern einen Diebstahl. Auch als die Eltern der Kinder verständigt werden konnten, beruhigte sich die Situation nicht. Die Frau hatte den Kindern die Rucksäcke weggenommen und verlangte vehement eine Entschädigungszahlung für den Vorfall. Als durch die Eltern die Polizei zur Klärung des Sachverhalts verständigt wurde, wollte die Frau davon fahren. Um sie davon abzuhalten, versuchte einer der anwesenden Väter nach dem Fahrzeugschlüssel zu greifen und den bis zum Eintreffen der Polizisten zurück zu halten. Dieses Vorhaben wiederum versuchte die Frau mit einem Biss in dessen Hand zu unterbinden. Erst nachdem die Polizisten zwischen allen Beteiligten vermittelten, beruhigten sich die Gemüter wieder.

Getränkeautomat aufgebrochen

In einer Werkhalle einer Blankenhainer Firma wurden alle dort aufgestellten Getränkeautomaten aufgebrochen. Vermutlich wurden der oder die Täter bei ihrer Tat am Sonntagabend gestört - es wurde nur aus einem der vier Automaten die Geldkassette entwendet.

