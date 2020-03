Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass die Bushaltestelle von Schmölln bei Hummelshain beschädigt wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Bushaltestellenschild samt Sockel aus dem Boden gezogen wurde. Zudem wurden noch drei Dachziegel beschädigt.

Ein 25-Jähriger aus Eisenberg wurde am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann seinen Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis bewegte. Zudem erbrachte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Was folgte war eine Blutentnahme im Klinikum und die Fertigung zweier Anzeigen.

In den frühen Abendstunden des gestrigen Sonntages wurde der Polizei ein Brandfall in Eisenberg nahe einer Gartenanlage gemeldet. Laut des Mitteilers hörte dieser einen Knall und sah anschließend zwei Personen mit ihrem Fahrrad schnell weg fahren. Anschließend konnte er Rauchentwicklungen wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter vermutlich durch Zünden von selbstgebauter Pyrotechnik eine Grasfläche von 3 x 5 Metern in Brand gesetzt haben. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor sich der Brand weiter ausbreitete. Es entstand geringer Sachschaden.

