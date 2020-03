Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda vom 15.03.2020

Apolda (ots)

Trunkenheitsfahrt

Nach einem Streit auf einer Feier in Gotha startete ein 41-Jähriger in der Samstagnacht die Heimfahrt mit seinem Pkw in Richtung Apolda. Um 00:39 Uhr wurde er im Bereich Oberroßla durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,64 Promille ergab. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihn erwartet eine Strafanzeige.

Werkzeuge entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Weimarischen Straße in Apolda ein, in welchem zurzeit Renovierungsarbeiten stattfinden. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 3000,- Euro.

Verlassenes Fahrzeug

Am Freitagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Straße An der Karlsquelle in Apolda ein auffälliger Pkw steht. Die Beamten stellten anschließend fest, dass die Kennzeichen am Fahrzeug gefälscht waren und es somit nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Um den Fahrer zu ermitteln, wurden am und im Pkw Spuren gesichert und dieser im Anschluss abgeschleppt.

Unfall mit anschließender Flucht

Ein bisher unbekannter ca. 50-60 Jahre alter Fahrer eines grauen Mitsubishis verließ am Samstag gegen 13:15 Uhr die Unfallstelle pflichtwidrig, nachdem er rückwärts aus der Kanoldstraße auf die Schulbergstraße fuhr und dabei mit einem vollbesetzten Pkw kollidierte. Bei dem Unfall wurde keine der Insassen verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Das Verursacherfahrzeug konnte später festgestellt, der Fahrzeugführer allerdings noch nicht ermittelt werden.

Zu sämtlichen hier genannten Geschehnissen nimmt die örtliche Polizeidienststelle unter 03644 / 5410 oder pi.apolda@polizei.thueringen.de gern Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

