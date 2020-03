Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.03.2020

Weimar (ots)

Hausfassade beschmiert

Am Samstagvormittag teilte ein Einwohner der Stadt Weimar mit, dass in der Nacht vom 13.03.2020 auf den 14.03.2020 seine Hausfassade auf einer Fläche von 10 m² mit mehreren Graffiti besprüht wurde. Besagtes Haus befindet sich in der Prellerstraße. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Weimar jederzeit unter der Telefonnummer 03643 8820 entgegen. Der entstandene Schaden beläuft sich dabei auf mehrere Hundert Euro. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Geburtstagsfeier auf Abwegen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es bei einer privaten Geburtstagsfeier im Weimarer Land zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen. Da sich die Lage vor Ort zunächst nicht beruhigte, mussten zwei der Beteiligten zunächst fixiert werden. Letztendlich konnte die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst werden. Da die Identität von einem der Beteiligten nicht eindeutig geklärt werden konnte und dieser gegen die eingesetzten Polizeibeamten tätlichen Widerstand leistete, verbrachte dieser die Nacht auf der Polizeiinspektion in Weimar, bis seine Identität geklärt war. Die Person muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen weitere Beteiligte wurde ebenfalls Anzeige erstattet.

Verfassungsfeindliche Parolen

Am Freitagabend wurden aus einer Personengruppe heraus, die in der Weimarer Innenstadt unterwegs war, verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Die Identität der Beteiligten wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten erhoben und die Gruppierung aufgelöst. Da zwei der Beteiligten erst 15 Jahre alt waren, wurden diese mit zur Polizeiinspektion genommen. Von hier wurden sie schließlich durch ihre Erziehungsberechtigten abgeholt. Gegen die Personen wurde Anzeige wegen des Verwendens von Verfassungsfeindlichen Kennzeichen erstattet.

Mit 3,09 Promille verunfallt

Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag zu einem Unfall in Weimar, bei dem eine Frau mit ihrem Pkw gegen zwei Fahrzeuge fuhr, die am Straßenrand geparkt waren. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab ganze 3,09 Promille. Daraufhin wurde mit dieser im Klinikum Weimar eine Blutentnahme durchgeführt. Um weitere Fahrten zu unterbinden wurde der Fahrzeugschlüssel der Frau sichergestellt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.500,00 EUR. Personen wurden hierbei glücklicher Weise nicht verletzt. Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Ohne Fahrerlaubnis

Die Fahrt eines 34-jährigen Mannes nahm am Freitagnachmittag in Weimar ein rasches Ende. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurde Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Folgenreiche Fahrradfahrt

Am Samstagabend fiel Beamten der Polizeiinspektion Weimar die auffällige Fahrweise eines Radfahrers auf, welcher in der Weimarer Innenstadt unterwegs war. In der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,81 Promille. Daraufhin wurde mit ihm eine Blutentnahme im Klinikum Weimar durchgeführt. Der 27-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Moritz Post Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell