Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung 15.03.2020 Inspektionsdienst Jena

Jena (ots)

Versuchter Diebstahl eines Pkw

Am Samstag wurde die Jenaer Polizei nach Jena Lobeda gerufen, da bei einem geparkten Pkw Dacia am Türschloss manipuliert worden war. Dieser war seit Mittwoch hier geparkt. Andere, in der Nähe befindliche Fahrzeuge, wurden nicht angegriffen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 zu melden.

Verstoß Waffengesetz

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde in der Jenaer Innenstadt ein Mann gesehen, welcher offensichtlich mehrere Messer mit sich führte. Die verständigte Jenaer Polizei konnte den Mann zeitnah feststellen und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der 49jährige 4 Messer bei sich hatte. Psychische Auffälligkeiten konnten bei ihm nicht festgestellt werden. Die Messer wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Beschädigter Fahrkartenautomat

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag beschädigten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten im Bereich Jena Winzerla. Als Tatmittel konnte eine Glasflasche identifiziert werden, welche in unmittelbarer Nähe des Automaten aufgefunden wurde. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 zu melden.

