LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Binnen zwei Stunden, zwischen 07:00 - 09:00 Uhr, wurde am gestrigen Donnerstagfrüh eine Mauer in Schlöben auf sechs Metern Länge beschädigt,dies meldete der Eigentümer bei der Polizei. Vermutlich rangierte ein größeres Fahrzeug am Unfallort, übersah die Grundstücksmauer und verursachte hierdurch den Schaden. Zur Höhe des Schadens kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Als "Vollzugsbehörde Stuttgart" gab sich gestern eine Frau aus, die in Bürgeleine 67-Jährige kontaktierte. Die Anruferin gab der Rentnerin zu verstehen, dass diese Schulden hat, welche nun gepfändet werden müssten. Gleich zweimal versuchte die Anruferin ihr Glück, blieb dabei aber wiederholt erfolglos, denn auch auf eine mögliche außergerichtliche Einigung ließ sich die Frau aus Bürgel nicht ein und beendete das Telefonat.

