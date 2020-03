LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

In den gestrigen Nachmittagsstunden kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen auf dem Eichplatz in Jena. Zunächst stritten sich der 40-jährige Mann und die 39-Jährige verbal. Dies eskalierte kurze Zeit später aber, als die Frau den Mann schuppste, sodass dieser in ein angrenzendes Bett fiel. Daraufhin schlägt der Mann die Frau ins Gesicht und das Ganze endete in einer handfesten Prügelei. Durch die Beamten konnte das Schlägerpärchen getrennt werden. Beide Personen wurden durch die Handgreiflichkeiten leicht verletzt und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Am Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine Ford-Fahrerin stadteinwärts die Erlanger Allee in Richtung Stadtrodaer Straße in Jena. Ausbisher unbekannte Ursache verliert die 70-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw und kollidiert mit einem Verkehrszeichen. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden, dieses musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

