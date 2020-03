Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 13.03.2020

Weimar (ots)

Ladendiebe gestellt

Mitarbeiter des Weimarer Atriums informierten die Polizei gestern über zwei weibliche Ladendiebinnen. Beide wurden bei Verlassen des Supermarktes aufgehalten, nachdem die Detektive sie vorher dabei beobachteten, wie sie Kosmetikartikel im Wert von über 100 Euro in ihre Taschen steckten. Da die beiden gerade mal 15 Jahre alt waren, wurde die Polizei informiert. Bei der Nachschau in ihren Sachen fanden die Beamten auch noch Kleidungsstücke im Wert von über 50 Euro, die die beiden aus einem Kleidungsgeschäft des Centers entwendeten. Die Mädchen wurden erst mit zur PI genommen und dann von hier aus ihren Eltern übergeben.

Eins kommt zum anderen

Von einem städtischen Mitarbeiter wurde gestern Nachmittag der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt, als er in der Altstadt ein Fahrzeug feststellte, welches mit einem abgelaufen Kurzzeitkennzeichen abgestellt wurde. Kurz nach Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, erschien auch der Besitzer des Pkw. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich aber heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl besteht. Nun lag es an ihm und seinem Umfeld die geforderte vierstellige Geldstrafe aufzubringen. Andernfalls müsste er in eine JVA verbracht werden. Erst tief in der Nacht konnte die Summe von einer Bekannten beglichen werden und der 45-jährige Mann aus Sömmerda, zwar mit einer neuerlichen Anzeige im Gepäck, aber dennoch frei die Dienststelle verlassen.

Drogen gefunden

In der Brennerstraße sollte gestern ein Radfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Mann das Ansinnen der Beamten mitbekam, stellte er sein Rad ab und begab sich in eine Garage, in welcher sich bereits zwei andere Männer aufhielten. Bei deren Kontrolle sahen die Polizisten in der Geldbörse des Garageninhabers eine Konsumeinheit Drogen und beschlagnahmten diese. Einer weiteren Nachschau in seiner Garage stimmte er nicht zu und verwies alle Personen der Örtlichkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Garage letztlich doch durchsucht und weitere Drogen fest- und sichergestellt.

Frontal zusammengestoßen

Gestern Abend befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Ford-Transporter die L1054 aus Richtung Ramsla kommend in Richtung Weimar. Ihm entgegen kam ein Paar (60, 67) aus Berlstedt in ihrem Dacia. In einer Kurve Höhe Ettersburg verlor der Transporterfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal gegen den Dacia stieß. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Das Ehepaar des Dacias wurde in diesem eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurden sie schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Transporterfahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. In seiner Atemluft nahmen die Polizisten am Unfallort Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Bei ihm wurde noch an der Unfallstelle eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn war für 3,5 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell