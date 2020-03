Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag wurden im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Ortslage Rödigsdorf 1185 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 22 Verwarngeld Verstöße festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 67 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 08.03. bis 12.03. die Sicherungskette eines Grundstückes in Kromsdorf am Sportplatz auf. An zwei dort abgestellten Wohnwagen wurden in der weiteren Folge zwei Fenster aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, konnte der Geschädigte noch nicht angeben. Der entstandene Sachschaden wurde mit 2000 EUR angegeben. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in einer Schäferhütte am Tatort eine Motorsense der Marke Stihl im Wert von 500 EUR entwendet wurde.

Zu erheblichen Sachschäden kam es am 12.03.2020 in Bad Sulza auf dem Netto-Parkplatz. Ein rückwärts ausparkender 56-jähriger Fahrer eines VW Tiguan übersah einen VW Golf sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Tiguan entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR. Am VW Golf ein Schaden von 10000 EUR. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am 12.03.2020 kurz vor Mitternacht in einer Firma im Gewerbegebiet Oberroßla, Liechtensteiner Straße. Eine 53-jährige Mitarbeiterin stand auf einem hydraulischen Greifarm, welcher sie in die Höhe beförderte. Aufgrund feuchten Schuhwerkes, rutschte die Frau aus und konnte die Maschine in der weiteren Folge nicht mehr stoppen. Dadurch wurde sie im Oberkörperbereich eingequetscht. Aufgrund von Umgebungslärm wurden ihre Hilferufe nicht wahrgenommen. Die Mitarbeiterin erlitt Quetschungen und wurde ins Robert-Koch-Krankenhaus verbracht.

