LPI-J: Intensivtäter nun in Haft

Der 29 Jahre alte Mann, der am Dienstag mit einer ganzen Serie von Straftaten angefallen war, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie berichtet hatte er in einem Supermarkt in Jena mehrere Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 210 Euro gestohlen. In einem Supermarkt in Magdala stahl er anschließend Lebensmittel und Alkohol. Als er dabei entdeckt wurde, stieß er die Angestellten beiseite und flüchtete mit seinem Auto.

In Kahla gelang es Polizeibeamten, ihn schließlich festzunehmen. Er war ohne Führerschein gefahren, sein Auto ist nicht zugelassen und versichert und an dem Auto waren in Jena gestohlene Kennzeichen angebracht. Außerdem stand er unter Einfluss von Crystal Meth und hatte weitere Drogen dabei.

Der Haftrichter am Amtsgericht Jena erließ am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den als Intensivtäter bekannten Mann.

Der Staatsanwaltschaft werden auch die mehr als 30 Strafanzeigen gegen den wohnsitzlosen Mann zugearbeitet, bei denen er in den letzten Wochen mehrfach wegen des Fahrens ohne Führerschein, Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten angefallen war.

