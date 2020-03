Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mercedes-Dieb hinter Gittern

Apolda (ots)

Der Einbruch in ein Wohnhaus in Apolda und der Diebstahl eines Mercedes aus der Garage des Hauses sind geklärt, der Tatverdächtige befindet sich seit dieser Woche in Untersuchungshaft.

Der Einbruch in das mittlerweile unbewohnte, doch noch vollständig eingerichtete Haus in der Buttstädter Straße war am 18. Februar entdeckt worden. Der Täter hatte ein Fenster aufgebrochen und war so in das Haus eingedrungen. Er durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete ein Flachbildfernseher. Eine Garage hinter dem Haus wurde ebenfalls duchsucht und daraus ein Mercedes C-Klasse gestohlen. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich beim Auto in der Garage.

Kurz nach dem Diebstahl erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich das gesuchte Auto auf einem Grundstück in Eckartsberga befinden soll, was sich auch tatsächlich bestätigte. Über die dortige Bewohnerin führte die Spur direkt zum späteren Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen aus Apolda, der wegen Drogen und Eigentumsstraftaten bereits polizeibekannt ist und gegen den in diesem Zusammenhang bereits zwei Haftbefehle vorlagen. Nun befindet er sich sicher hinter Gittern in Untersuchungshaft.

