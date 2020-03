Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 12.03.2020

Weimar (ots)

Versucht einzubrechen

In Isseroda stellte gestern der Eigentümer einer Garage fest, dass jemand in diese eingebrochen war. Da es sich um einen Rohbau handelte, vermuteten die Einbrecher hinter der Tür wahrscheinlich hochwertiges Werkzeug. Da dies nicht der Fall war, hinterließen sie lediglich das beschädigte Tor und verließen die Örtlichkeit ohne Beutegut. In Klettbach beschädigten Unbekannte ein Zaunsfeld, um auf das Gelände eines Solarparkes zu gelangen. Hierdurch wurde allerdings der Alarm ausgelöst, was den oder die Täter von ihrem eigentlichen Vorhaben abhielten. Beschädigungen an den Solaranlagen konnten nicht festgestellt werden.

Nicht kollidiert, aber leicht verletzt

Ambulant behandelt werden musste gestern Morgen ein 42-jähriger Mann, der mit seinem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Buttelstedter Straße befuhr. Just in dem Moment als er die Eduard-Rosenthal-Straße querte, kam aus selber Richtung eine 22-jährige Frau in ihrem Opel gefahren und wollte hier nach rechts abbiegen. Sie übersah dabei den Radler, welcher scharf abbremsen musste um eine Kollision zu vermeiden. Allerdings kam er bei diesem Manöver zu Fall und verletzte sich leicht am Bein.

Kontrolliert

Polizisten fiel gestern am späten Nachmittag ein E-Scooter in Legefeld auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und seines 17-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war und zudem der jugendliche Fahrer eine geringe Menge Marihuana dabei hatte.

Unter Alkohol

Gestern Abend wurde die Polizei Weimar über einen augenscheinlich stark alkoholisierten Autofahrer in Süßenborn informiert. Laut der Informationen hatte der Mann Schwierigkeiten den Wagen aus einer Einfahrt heraus zu rangieren und dann loszufahren. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Süßenborn konnte das betreffende Fahrzeug gefunden werden. Es dauerte auch nicht lange, bis sich der Fahrer (34) mit seiner weiblichen Begleitung wieder am Fahrzeug einfand. Wie sich herausstellte waren die Beobachtungen des Mitteilers nicht aus der Luft gegriffen. Der Mann pustete über 2,1 Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Da auch die Frau alkoholisiert war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und beiden das Fahren untersagt. Der Mann musste nunmehr noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Appell an beide hielt aber nicht lange an: Als die Beamten zur Nachtzeit den Parkplatz wieder bestreiften, trauten sie ihren Augen kaum, als sie sahen wie der Pkw gerade weg fuhr. Sie stoppten das Fahrzeug und trafen die Beifahrerin vom Abend nun auf dem Fahrersitz an. Augenscheinlich begab sie sich mit einem Zweitschlüssel auf den Parkplatz um ihr Auto wieder zu holen. Die 38-jährige toppte ihren Bekannten sogar noch: ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. Auch sie wurde nun zur Blutentnahme verbracht. Der zweite Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell