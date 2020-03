Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den gestrigen Abendstunden musste ein 25-Jähriger aus Kahla feststellen,dass sein Quad durch unbekannte Täter im Laufe des Tages gestohlen wurde. Der Mann hatte das Fahrzeug am Morgen in der Richard-Denner-Straße abgestellt und bemerkte gegen 17:00 Uhr den Diebstahl. Das Quad der Marke Yamaha war schwarz, weiß und grau. Auffällig ist das Totenkopfmotiv, was auf dem Tank angebracht ist.

Eine Anzeige wegen Körperverletzung nahm am gestrigen Mittwochabend die Polizei Saale-Holzland auf. Durch eine Pflegekraft der Notaufnahme in Eisenberg wurde bekannt, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Jungen und einem 15-Jährigen kam. In einer Jungendhilfeeinrichtung wollte der 14-Jährige nach der Streitigkeit gehen, als ihm der 15-jährige Jugendliche, mit einer 60 Liter Mülltonne in der Hand, folgte. Kurz darauf schlug der Täter mehrfach mit der Mülltonne auf den Geschädigten ein, sodass sich dieser Verletzungen am Arm und im Gesicht zuzog, die medizinisch behandelt werden mussten.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in Eisenberg. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes den Steinweg in Richtung Markt, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Traverse fuhr. Der Mast knickte um und fiel auf eine Mülltonne, an der ebenfalls Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,15 Promille.

