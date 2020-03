Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wurst gestohlen

Jena (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in Jena hat am gestrigen Mittwochvormittag ein 43-Jähriger Wurstwaren im Wert von 1,29 Euro entwendet. Der Mann steckte die Salami ein und wollte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Als der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell