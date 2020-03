Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprung verhindert

Apolda (ots)

Mehrere Stunden dauerte gestern Abend ein Polizeieinsatz in Apolda. Ein 50-Jähriger sollte wegen mehreren gegen ihn vorliegenden Haftbefehlen festgenommen werden. Er drohte daraufhin an, sich aus dem Fenster im 3. Obergeschoss zu stürzen, wenn die Beamten in seine Wohnung eindringen. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes konnten den Mann nach längerer Verhandlungszeit davon überzeugen, sein Vorhaben aufzugeben. Er wurde festgenommen, einem Arzt vorgestellt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, bevor er heute in eine JVA überstellt wird. Die Haftbefehle waren wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten ergangen.

