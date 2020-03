Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Friedrich-Engel-Straße vor der Grundschule durchgeführt. Es wurden 534 Fahrzeuge gemessen. Davon gab es 16 Verwarngelder und ein Bußgeld. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 58 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Beim Einbiegen von der Erfurter Straße in die Beethovenstraße touchierte am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ein schwarzer Skoda Oktavia den im Gegenverkehr wartenden PKW Seat seitlich mit seiner linken Fahrzeugseite. Der Fahrer des Seat hatte gerade die Absicht in die Erfurter Straße einzubiegen. Obwohl der Fahrer des Skoda die Berührung hätte bemerken müssen, setzte er seine Fahrt fort und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Die hintere linke Seitenscheibe eines in der Ackerwand vor dem Hausgrundstück 15 abgestellten PKW Toledo wurde im Zeitraum vom 10.03. zum 11.03. eingeschlagen. Aus dem PKW wurde ein darin liegendes Paket mit einer Uhr im Wert von 20 EUR entwendet. Am Toledo entstand Schaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell