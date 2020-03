Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtaschenraub

Eisenberg (ots)

Eine Frau wurde am Dienstagnachmittag um 16.00 Uhr in der Eisenberger Schlossgasse Opfer eines Handtaschenräubers. Die 65-Jährige lief dort zusammen mit ihrer drei Jahre alten Enkelin und einer Verwandten. Kurz vor der Kreuzung zur Karl-Liebknecht-Straße kam der Täter von hinten und griff nach der Tasche der Frau. Sie versuchte, die Tasche zu festzuhalten, doch war der Räuber stärker. Mit der braunen runden Tasche, in der sich das Handy der Frau und ihre Geldbörse befanden, flüchtete der Täter nach links in die Quergasse und weiter in Richtung Schlossgarten. Der Mann ist groß und schlank und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten einen Mann, der aber vom Opfer nicht als der Täter identifiziert wurde. Wer kann weitere Hinweise geben? Polizei Stadtroda Tel. 036428-640

