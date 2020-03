LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Zwischen 13.00 und 20.30 Uhr wurde am Dienstag in Hermsdorf auf der Geraer Straße die Geschwindigkeit kontrolliert. 701 Fahrzeuge durchliefen die Kontrollstelle. 25 waren schneller als die dort maximal erlaubten 50 km/h. In nur einem Fall mussten die Polizeibeamten ein Bußgeldverfahren einleiten. Dies betraf einen Fahrer mit 76 km/h.

Trotz Hausverbots hielt sich ein 42-jähriger Mann aus Rudolstadt am Dienstagabend auf dem Klinikgelände in Stadtroda auf, weshalb die Polizei hinzu gezogen wurde. Die Beamten fanden ihn und stellten schnell fest, dass er alkoholisiert war. 1,15 Promille ergab der Atemtest. Allerdings war der Mann mit seinem PKW nach Stadtroda gekommen, dessen Motor war noch warm. Auch lagen mehrere geleerte Bierflaschen in dem Auto. Der Beschuldigte musste sich im Anschluss einer doppelten Blutentnahme unterziehen, womit der Nachweis erbracht wird, inwieweit er sein Auto unter Alkoholeinfluss fuhr.

