Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einmal quer durchs Strafgesetzbuch

Jena/Saale-Holzland (ots)

Ein 29 Jahre alter wohnsitzloser Mann befindet sich nach einer ganzen Straftatenserie gestern noch immer im Polizeigewahrsam. Er hatte in einem Supermarkt in Jena mehrere Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 210 Euro gestohlen. In einem Supermarkt in Magdala stahl er Lebensmittel und Alkohol. Als er dabei entdeckt wurde, stieß er die Angestellten beiseite und flüchtete mit seinem Auto. In Kahla gelang es Polizeibeamten, ihn schließlich festzunehmen. Er war ohne Führerschein gefahren, sein Auto ist weder zugelassen noch versichert und an dem Auto waren in Jena gestohlene Kennzeichen angebracht. Außerdem stand er unter Einfluss von Crystal Meth und hatte weitere Drogen dabei. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell