LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 11.03.2020

Rentnerin lässt sich nicht übers Ohr hauen

Gestern Nachmittag erhielt eine Frau (75) aus Tonndorf einen Anruf von einem angeblichen Verwandten, der ganz dringend einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag benötige. Er würde das Geld noch am gleichen Nachmittag abholen. Dieser Verwandte jedoch war der Frau nicht bekannt. So fragte sie ihn eine persönliche Frage, die nur aus dem tatsächlichen Familienkreis heraus beantwortet werden konnte. Damit schien sich der vermeintliche Angehörige ertappt und beendete sodann das Gespräch.

Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Schwerverletzte und mindestens 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Nachmittag auf der B 87 zwischen Mellingen und Umpferstedt. So befuhr ein 48-jähriger Mann in seinem Skoda die Straße aus Richtung Mellingen kommend. In einer langgestreckten Linkskurve kurz nach der Ortslage geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer ihm entgegen kommenden 55-jährigen Audi-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wird diese in den Straßengraben geschleudert, während der Skoda auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Während beide Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht wurden, mussten die Autos durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Verletzt

Ein Paketzusteller musste gestern mit einer Kopfplatzwunde ambulant im Klinikum behandelt werden. Der 22-Jährige wollte in Oberweimar ein Paket zustellen. Da die Empfängerin an der Tür auf sich warten ließ, klingelte er ebenfalls bei der Nachbarin und betrat das Grundstück. Nachdem die eigentliche Empfängerin in den Hof kam, um ihr Päckchen entgegen zu nehmen, kam auch die Nachbarin heraus. In ihrer Begleitung befand sich ihr Hund (Leonberger), welcher direkt bellend auf den Mann zulief. Als er ihm ausweichen wollte, kam der Mann zu Fall und schlug sich den Kopf auf.

Werkzeug gestohlen

Gestern Morgen musste ein Bauarbeiter feststellen, dass sich jemand an seinem Transporter zu schaffen gemacht hat. Vermutlich zur Nachtzeit begab sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Grundstück des Arbeiters in Isseroda und bestieg die Pritsche des Transporters. Hier entwendete er oder sie die Vorhängeschlösser einer Metallbox und entwendeten diverses, teils hochwertiges Werkzeug im Wert von 4.000 - 5.000 Euro.

Alarm ausgelöst

Ein technischer Defekt der Saunaanlage war Auslöser für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gestern Abend am Markt. Die starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Hotels stellte sich glücklicherweise nicht als Brand heraus. Eine neu verbaute Anlage im Bereich der Sauna ließ massiv Wasserdampf entweichen und somit den Anschein eines Brandes entstehen. Es bestanden zu keiner Zeit Gefährdungen für Gäste des Hauses, auch wenn die erstmal aus Sicherheitsgründen aus dem Haus gebeten wurden.

