LPI-J: Pressemitteilung

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 09.03.2020 zum 10.03.2020 zwei Türen des Schulgebäudes in der Ortschaft Oßmannstedt auf und entwendeten einen grauen Tresor von 50x 50 cm Größe, in welchem Bargeld, 4 Laptops und Unterlagen aufbewahrt wurden. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Ein armenischer Fahrer eines PKW VW wurde am Dienstagabend auf dem Platz der Demokratie in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 34-Jähringen wurde durch ein Testgerät Alkohol in der Atemluft festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen § 24a StVG eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel des PKW wurden zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Bereits am 01.03.2020 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Egelstraße an einem Baum gesichertes rotes E-Bike der Marke Stöckli eSpehn Evo im Wert von 3750 EUR durch unbekannte Täter entwendet. Die Täter hinterließen das beschädigte Panzerschloss am Tatort. Die Geschädigte zeigte den Verlust erst am 10.03.2020 an.

Zu einem versuchten Diebstahl kam es im Zeitraum vom 09.03. zum 10.03. in Liebstedt. An einem in der Bergstraße vor dem Grundstück Nr. 59 abgestellten Dacia Logan wurde die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Da sich im Inneren keine Wertsachen befanden, wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

