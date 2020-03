Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Talstraße in Jena ein Motorrad umgeworfen. Der Eigentümer wurde durch ein Geräusch wach undals er auf die Straße blickte, sah er, dass seine BMW auf der Seite lag. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

In den Mittagsstunden des gestrigen Montages meldet sich der Hausmeister des Studentenwerkes und gab an, dass unbekannte Täter das Beschreibungsschild für das Gebäude aus der Wand gerissen und entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

