Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 29-Jähriger deponierte am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Eisenberg ein Getriebe, welches er aus einem Fahrzeug ausgebaut hatte. Aufgrund der Ausdünstungen der Schmierstoffe kam es im Hausflur zu Gasgeruch, wodurch zwölf Personen evakuiert werden mussten. Durch den Geruch erlitt eine 32-jährige Bewohnern leichte Verletzungen, durch Reizungder Atemwege. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Defekt an der Gasanlage des Wohnhauses ausgeschlossen werden, sodass definitiv das aufgefundene Getriebe der Auslöser war. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Dieseldiebstahl wurde am Dienstagmorgen im Bereich Zöllnitz bekannt. Unbekannte haben sich in der Zeit vom 06.03.2020,16:30 Uhr, bis zum Morgen des 10.03.2020 unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft, den Tankdeckel eines Baggers gewaltsam geöffnet und etwa 250 Liter Diesel aus diesem abgezapft. Anschließend verschwanden der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zu einem Unfall mit einem Moped kam es am Montagmorgen in Hermsdorf. Ein VW-Fahrer und der 17-jährige Mopedfahrer befuhren die Naumburgerstraße in Richtung Ortsausgang. Als der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, erkannte dies der junge Mann zu spät, fuhr mit seinem Moped auf und stürzte. Leicht verletzt kam der 17-Jährige ins Krankenhaus.

Aus einem Möbelgeschäft in Zöllnitz wurden diverse Gegenstände entwendet, dies teilte eine Mitarbeiterin der Polizei mit. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum abgesicherten Außenbereich des Marktes, auf dem Gartenmöbel ausgestellt waren. Hier bedienten sich der oder die Täter und entwendeten diverses Mobiliar im Wert von 750 Euro.

