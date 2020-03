Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Körperverletzung

Am Samstag, den 07.03.20 gegen 05:00 Uhr, kam es in Jena, Johannisstraße zu einer Körperverletzung. Nach Zeugenaussagen wurde eine männliche Person durch drei andere attackiert und geschlagen. Bei der Anzeigenaufnahme war der Geschädigte leider nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Jena bittet den Geschädigten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Graffiti

Am Freitag den 06.03.2020, gegen 08:34 Uhr stellte man in der Katharinenstraße fest, dass die Hausfassaden der Hausnummern 24,26 und 35 in silberner Farbe nicht lesbare Schriftzüge besprüht wurden.

Diebstähle

Am 06.03.20 stellt eine 46 jährige ihr Fahrzeug, in Jena, Forstweg/Wackenroderstraße ab. Gegen 20:50 Uhr kam die Geschädigte zurück zu ihrem Fahrzeug und stellte fest, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde und die im Fahrzeug befindliche Handtasche wurde.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag stellte ein Hausbewohner der Carolinenstraße 12 fest, dass durch unbekannte Täter seine Kellerbox aufgebrochen wurde. Aus dem Keller wurde Beleuchtungstechnik im Wert von ca. 50,- Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Jena, unter der 03641/810, entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Freitag den 06.03.20, gegen 09:25 Uhr befuhr ein 50 jähriger mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Krippendorf kommend in Richtung K 13. Hier wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen und übersah in der weiteren Folge den von rechts kommenden Lkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Insassen im Pkw leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge müssten abgeschleppt werden.

