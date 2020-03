Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebereich der Polizeiinspektion Saale-Holzland

Jena (ots)

Leicht verletzt wurde eine 49-jährige Frau aus Reichenbach, SHK, bei einem Verkehrsunfall am 06.März 2020. Sie war gegen 09:15 Uhr in der OL Reichenbach mit ihrem Pkw Hyundai unterwegs, als ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw Golf gegen den Hyundai stieß. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, an beiden Pkw´s entstand Sachschaden.

Für Aufsehen sorgte ein weiterer Verkehrsunfall am 07.März 2020 gegen 10:20 Uhr in Kahla. Eine 53-jährige Frau aus Kahla wollte mit ihrem Pkw VW auf dem Parkplatz vor dem NKD-Markt einparken. Sie stieß dabei gegen einen aufgestellten Werbeträger, dieser wurde in eine Schaufensterscheibe gestoßen. Die Scheibe ging dabei zu Bruch, am Pkw entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am 07.März 2020 fungierte eine 36-jährige Frau aus Rothenstein als Einweiserin für einen Pkw, zu diesem Zweck stand sie in der OL Ölknitz auf der Straße Am Dorfanger. Eine 77-jährige Frau Kahla wollte mit ihrem Pkw Mazda an der Einweiserin vorbeifahren, verschätzte sich aber und es kam zum Zusammenstoß. Die auf der Straße stehende Frau wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell