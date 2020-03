Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 08.03.2020

Weimar (ots)

Vandalismus Samstagabend gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf dem Beethovenplatz zwei männliche und eine weibliche Person einen Baum und einen Holzpfeiler aus der Erde rissen. Der Baum wurde anschließend in Richtung Steubenstraße getragen. Als der Zeuge die Täter darauf ansprach, ließen sie den Baum fallen und rannten weg. Die Täter konnten durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Spiegel abgetreten In der Nacht zu Samstag trat ein unbekannter Täter von einem Pkw, welcher in der Thomas-Mann-Straße abgeparkt stand, den rechten Außenspiegel ab, so dass dieser nur noch mit dem Elektronikkabel verbunden nach unten hing. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Zigarettenautomat gestohlen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Kranichfeld ein Zigarettenautomat komplett entwendet. Dazu befestigten die unbekannten Täter eine Schlinge um den frei stehenden Automaten und zogen ihn mittels eine Kraftfahrzeuges aus der Befestigung. Anschließend wurde der Automat in das Fahrzeug eingeladen und die Täter entfernten sich vom Tatort. Laut Zeugen soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Der Beuteschaden beträgt 2000 Euro.

Springmesser dabei Freitagabend 22:40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 16-Jährigen in der Meyerstraße. In seiner Jackentasche führte er ein Springmesser mit sich. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Schlagring dabei Samstagnachmittag wurde ein 42-jähriger E-Bike-Fahrer in der Moskauer Straße kontrolliert, da er mit dem Handy unterwegs war. Bei ihm konnte ein Schlagring aufgefunden werden. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Ohne Führerschein Ein 21-jähriger Fahrzeugführer wurde Samstagabend 23:55 Uhr in der Schopenhauerstraße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Berauscht unterwegs Freitagabend 21 Uhr kontrollierten die Beamten in der Marcel-Paul-Straße einen 37-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Samstagmorgen um 03:20 Uhr erzielte ein Drogentest bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer in der Ernst-Thälmann-Straße ein positives Ergebnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ohne Führerschein Ein 18-jähriger Mazda-Fahrer war am Samstagabend in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Urkundenfälschung Samstag gegen 13 Uhr kontrollierten die Beamten in Kleinlohma das Fahrzeuggespann eines 68-Jährigen bestehend aus Pkw und Wohnanhänger. Am Wohnanhänger war keine Kennzeichentafel angebracht. In der Heckscheibe des Anhängers lag ein Kurzzeitkennzeichen, welches jedoch nie zu diesem Fahrzeug gehörte. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung wurde gefertigt.

Unfallflüchtiger gesucht Sonntagmorgen um 03:55 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit eine Unfallflucht fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Humboldtstraße in Weimar in Fahrtrichtung Gelmeroda. Aus bisher unbekannten Gründen überfuhr er die vor einem Einkaufsmarkt gelegene Verkehrsinsel. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen überfahren und beschädigt. Augenscheinlich wurde ein Verkehrszeichen ca. 50 Meter mitgeschliffen, wo der Pkw vermutlich zum Stehen kam (Reflektionsreste am Bordstein). Hier muss der Fahrzeugführer das Verkehrszeichen vom Pkw entfernt haben, da dieses anschließend entgegen der Fahrtrichtung und hinter dem Anhaltepunkt links im Straßengraben abgelegt wurde. Die derzeitige Auswertung lässt den Schluss zu, dass es sich bei dem Verursacher PKW um einen "giftgrünen" Pkw Skoda gehandelt haben muss. Dieser muss einen massiven Frontschaden aufweisen. Eine Absuche im Nahbereich erbrachte keine Feststellung.

Verkehrsmaßnahmen Nordbereich Freitagvormittag führten Beamte der PI Weimar in den Ortslagen Berlstedt, Schwerstedt und Buttelstedt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. In Buttelstedt wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle 22 Verstöße in der 50er Zone festgestellt. "Spitzenreiter" war ein Fahrzeugführer mit 73 km/h.

