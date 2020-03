Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Pkw's in Kahla mutwillig beschädigt.

Kahla (ots)

Am Mittwoch, dem 04.03.2020, wurden in der Zeit von 07:45 Uhr bis 14:45 Uhr in Kahla, in der Straße Am Kreuz, 4 Fahrzeuge durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Die Pkw's wurden, an der zum Gehweg zugewandten Seite, mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Für Hinweise zum Tatgeschehen bitte die PI Saale-Holzland, unter der Nummer 036428-640, oder jede andere Polizeidienststelle, informieren.

