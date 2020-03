Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Möglicher Zusammenhang von Einbrüchen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich Saale-Holzland zu mehreren Einbrüchen, die vermutlich auch im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Geschäftshaus City-Point in Hermsdorf stehen (wir berichteten).In Bad Klosterlausnitz sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen und erbeuteten einen Akkuschrauber und ein Geldbörse samt Inhalt. Der oder dieTäter drangen in das Objekt ein, von wo aus sie gewaltsam in das Büro gelangten. Die Höhe des Beutegutes beträgt circa 950 Euro.Ebenfalls in eine Gaststätte drangen Unbekannte in Hermsdorf ein. Hier wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und somit der Zugang zum Objekt ermöglicht. Über den Keller gelangten der oder die Täter in die Küchenräume und von da aus in den Gast- und Kassenbereich. Hier wurden neben den Tageseinnahmen in Höhe von 1200 Euro, auch Rotweinflaschen im Wert von 250 Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang dieser Fälle.

