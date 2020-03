Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation PI Weimar vom 06.03.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfallgeschehen Am 05.03.2020 gegen 09:30 Uhr befuhr der 44-jähriger Fahrer eines Pkw Kia sowie der 59-jähriger Fahrer eines MAN in dieser Reihenfolge die B 87 aus Richtung Umpferstedt kommend in Richtung BAB 4.In Mellingen, an der Kreuzung B 87 / Weimarische Straße mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt an der Ampel warten. Beim Anfahren fährt der MAN-Fahrer zweimal leicht auf den Pkw auf, biegt anschließend nach rechts ab und verlässt pflichtwidrig die Unfallstelle. Der geschädigte Pkw-Fahrer folgte daraufhin dem Lkw und informierte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Lkw-Fahrer an, dass er den Anstoß nicht bemerkt habe und der Ansicht war, über einen Gullideckel gefahren zu sein.Der geschädigte Kia-Fahrer klagte über leichte Schmerzen im Nacken undRücken, verzichtete aber vor Ort auf medizinische Behandlung.Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000,- EUR.

Am 05.03.2020 gegen 16:15 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines Pkw Audi die B 85 aus Richtung Nohra kommend in Richtung Troistedt, mitder Absicht, an der Autobahnanschlußstelle auf die BAB 4 aufzufahren.Beim Linksabbiegen missachtete er hierbei die Vorfahrt eines im Gegen-verkehr fahrenden Pkw VW Golf und es kam zur Kollision.Die 60-jährige Fahrerin des Golf wurde bei dem Zusammenstoß verletztund zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.8.000.- EUR.

Am 05.03.2020 gegen 07:30 Uhr teilt der Geschäftsführer einer Firma telefonisch mit, dass ein Pkw Mercedes-Benz (A-Klasse) vermutlich in den Zaun des Firmengeländes in Weimar gefahren ist und Sachschaden verursacht hat. Nach Prüfung durch Beamte der PI Weimar bestätigte sich der Sachverhalt.Ein Pkw Mercedes A-Klasse durchbrach gegen 02:00 Uhr (nach Zeugen-aussagen / Knallgeräusche) den Zaun des Firmengeländes, fuhr eine kleine Böschung hinunter und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Prüfungen im Nahbereich führten bisher nicht zur Ermittlung des Fahrers. An Zaun und Böschungsmauer entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- EUR.

Am 05.03.2020 gegen 07:30 Uhr befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa die B 87 aus Richtung Tannroda kommend in Richtung Kranichfeld. Am Ortseingang Kranichfeld kommt die Fahrerin aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt über den Bordsteinund touchiert eine Straßenlaterne. In der Folge zieht sie das Fahrzeug nach links und kollidiert im Anschluss mit der dort befindlichen Leitplanke.Die Fahrerin blieb unverletzt. Schaden am Pkw ca. 5.000,- EUR und Schadenan der Leitplanke ca. 1.500,- EUR. Die Straßenlaterne wurde nicht beschädigt.

Am 05.03.2020 gegen 11:50 Uhr befuhren ein Pkw Mazda und ein Pkw VW Passat die B 87 Buttelstedter Straße in Richtung Alt-Schöndorf.An der Ampel (Buswendeschleife) musste der Fahrer des Pkw VW Passat verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte der Mazda-Fahrer die rote Ampel nicht rechtzeitig und fuhr trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung auf den Passat auf. Personen wurden nicht verletzt.Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,- EUR.

Tierschutzgesetz Ein aufmerksamer Wanderer bemerkte am 05.03.2020 gegen 16:00 Uhr in einem Waldstück zwischen den Gemeinden Böttelborn und Kranichfeld,einen in der Nähe eines Hochsitzes abgestellten Habichtskorb (zum Fangen von Greifvögeln), welcher mit einer lebenden Taube bestückt war. Abgesehen von der Taube als Köder, war noch kein Greifvogel gefangen.Der Wanderer informierte einen Falkner aus Kranichfeld, welcher die Naturschutzbehörde verständigte, diese wiederrum die Polizei Weimar.Die Falle inclusive Taube wurde durch die Polizei sichergestellt und dem Falkner übergeben. Hinweise zum möglichen Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

PI Weimar Zentraler Dienst R. Pavlicek

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell