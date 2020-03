Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr stellte die 64-jährige Halterin eines PKW Captur an ihrem in der Immischstraße vor dem Grundstück Nr. 14 abgeparkten PKW fest, dass die vordere rechte Dreieckscheibe beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird mit ca. 200 EUR angegeben.

In Niedertrebra wurden im Zeitraum vom 28.02. zum 29.02.2020 zwei Straßenlaternen in der Dorfstraße Ecke Am Bahnhof durch Unbekannte beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Im Tatzeitraum vom 04.03.2020 bis 05.03.2020 wurde die Beifahrerscheibe eines Ford Transit in der Brandesstraße gegenüber dem Grundstück Nr. 3 eingeschlagen. Vom Beifahrersitz wurde ein sichtbar abgestellter Rucksack entwendet. Nachdem die Anzeige bei der Polizei erstattet war, gab ein Finder den Rucksack bei der Polizei ab, welchen er in unmittelbarer Nähe vom Tatort aufgefunden hatte. Aus dem Rucksack fehlten eine Powerbank sowie Zigaretten. Am Transporter entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Donnerstagmorgen fuhr ein Sattelzug mit Auflieger im Gewerbegebiet die Straße Über den Dieterstedter Bache aus Richtung Dürstborne kommend. Auf Höhe der Hausnummer 4 scherte die Zugmaschine leicht nach links aus, um nach rechts in ein Grundstück einzubiegen. Beim Ausscheren kam es zur seitlichen Kollision mit der Zugmaschine und dem im Gegenverkehr befindlichen Mercedes. Am PKW Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR, an der Zugmaschine von ca. 500 EUR.

